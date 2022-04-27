قابس: اصدار 07 بطاقات ايداع بالسجن في حق طاقم السفينة "اكسيلو"


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 09:25 قراءة: 0 د, 50 ث
      
افاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسم المحكمة محمد الكراي (وات) بان قاضي التحقيق قد أصدر يوم امس الثلاثاء (26 افريل)، 07 بطاقات ايداع بالسجن في حق طاقم السفينة "اكسيلو" التي كانت قد غرقت يوم 15 افريل الجاري بالمنطقة المكشوفة للميناء التجاري بقابس.


وكان الطاقم قد افاد السلط المعنية بعد انقاذه بان السفينة المنكوبة محملة بشحنة من مادة القازوال تبلغ 750 طنا الا ان المعاينات وعمليات الاستكشاف التي قام بها جيش البحر والجانب الايطالي، بينت ان خزانات السفينة معبأة بماء البحر وانه تم اتلاف بعض تجهيزات قاعة قيادة السفينة بفعل فاعل.

وقامت النيابة العمومية يوم 22 افريل الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد طاقم السفينة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واتلاف واعدام بنية الاجرام (سفينة) عمدا طبقا لاحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية و78 من المجلة التاديبية والجزائية البحرية.


كما اسند قاضي التحقيق انابة عدلية قضائية لفائدة الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم مدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة.

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