احباط محاولة اجتياز للحدود البحرية بسوسة


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 21:40 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكنت وحدات أمنية عائمة تابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم الثلاثاء، من اعتراض زورق مطاطي صغير الحجم كان يقلّ 20 شخصا أصيلي مدينة سوسة وأحوازها، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية للحرس البحري بالجهة كريم بلحوش.


واضاف بلحوش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه بعد ادخال المجتازين إلى ميناء سوسة وبمزيد البحث والتدقيق اتضح أن من بينهم فتاتين وطفلين أحدهما في عمر 10 سنوات صحبة والده، فيما كان الطفل الثاني، وعمره 16سنة، بمفرده.

كما اتضح وفق نفس المصدر أن من بين المجموعة ثلاثة أشخاص مفتش عنهم وصادرة في شأنهم مناشير تفتيش من أجل العنف والسرقة واجتياز الحدود.

وقد تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم

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