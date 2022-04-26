الجامعة التونسية لكرة السلة تعلن عن اقامة مسابقة كاس الابطال بباريس في نوفمبر القادم

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة يوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن اقامة مسابقة كاس الابطال بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر نوفمبر المقبل.وكان رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي تلقى دعوة من رئيس الجامعة الفرنسية لكرة السلة لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في اطار اتفاقية الشراكة الممضاة بين الجانبين.وافضى الاجتماع الى تشريك المنتخب التونسي لكرة السلة للاكابر في الدورات التحضيرية التي تنظمها الجامعة الفرنسية لكرة السلة في اطار الاستعداد لمونديال 2023 الى جانب الترفيع في عدد الحلقات التكوينية لفائدة مدربي الاصناف الشابة وتنظيم ورشات عمل لفائدة الحكام قبل انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023.كما تم الاتفاق على تشريك المنتخب التونسي 3x3 في دورة ستنظمها الجامعة الفرنسية لكرة السلة خلال شهر جوان 2023 بباريس اضافة الى التدخل لدى الوكالة الفرنسية للتنمية للمشاركة في تمويل بناء المركب الرياضي للجامعة التونسية لكرة السلة.