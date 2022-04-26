جندوبة: عمليات سرقة وتخريب تطال شبكتي الكهرباء والاتصالات بعدد من مناطق الجهة

أفادت مصادر إدارية تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز واتصالات تونس بأن شبكتي الكهرباء والاتصالات بعدد من مناطق ولاية جندوبة تعرضت الى عمليات سرقة وتخريب بما ساهم في تعطيل مصالح المتساكنين وعدد من المؤسسات العمومية والخاصة بهذه المناطق.ومثلت منطقتا الارتياح وبلاريجيـا من معتمدية جندوبة الشمالية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة وطبرقة، وورغش من معتمدية غار الدماء التابعة لمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء، أكثر المناطق التي شهدت هذه السرقات، علما وأن عملية التعويض تستوجب إجراءات إدارية معقدة واموالا ضخمة.وأكد عدد من المشاركين في جلسة عمل التأمت، أمس الاثنين بمقر ولاية جندوبة، على ضرورة تسيير دوريات مراقبة، واحكام متابعة عمل حراس المخازن التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتفقدها بشكل دوري.وتستغل الكوابل المسروقة في تجميع كميات من النحاس وبيعها في السوق المحلية او تهريبها الى الجزائر، وتشير تقارير إدارية وامنية ان عمليات السرقة ينفّذها محترفون يعرفون جيدا التعامل مع شبكة الكهرباء والولوج لأجهزة التحكم، كما ان اغلب المظنون فيهم ممن قدموا للعدالة لم تثبت عليهم المحكمة ما يفيد الإدانة.