سيدي بوزيد : تسجيل اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا و324 شخصا تلقّوا الجرعة الرابعة من اللقاح

أعلنت اليوم الثلاثاء الإدارة الجهوية للصحة في سيدي بوزيد أنّه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء فقط ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 39933 منها 1047 حالة وفاة و39877 حالة شفاء.وسجّلت الإصابة الجديدة في معتمدية سيدي بوزيد الغربية وتمّ اليوم رفع 39 عيّنة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعيّنات التي تمّ إجراؤها منذ انتشار فيروس كورونا 135693عيّنة.ومن جهة أخرى بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاثنين حوالي 216904 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.وأشار رفيق نصيبي في تصريح لــ(وات) إلى أنّ عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة بلغ حوالي 121223 شخصا والذين تلقّوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 18098 شخصا والجرعة الرابعة 324 ، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 260816 شخصا حسب آخر تحيين.شوقي