الهايكا تسلط خطايا مالية ضد قنوات تلفزية خاصة بسبب خروقات تتعلق بالاشهار

سلطت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الثلاثاء ، ،خطايا مالية ضد قنوات "التاسعة" و"الحوار التونسي" و"قرطاح+" ،تتعلق بخروقات بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.وابرزت في بلاغات منفصلة، أن قراراتها انبثقت عن جلسة عقدها مجلسها يوم 21 افريل الجاري، و رصدت الخروقات في الفترة الممتدة بين 2 أفريل (اول شهر رمضان) و8 أفريل.وأشارت إلى أن الخطيتين المسلطتين ضد القناتين التلفزيتين الخاصتين “التاسعة” والحوار التونسي " قدر الواحدة منهما أربعون ألف دينار.وتتمثل خروقات القناتين خاصة في عدم وجود شارة بداية ونهاية للفواصل الإشهارية وتجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد خمس دقائق، وتجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الإشهارية 14 دقيقة في الستين دقيقة.كما لم تحترم القناتان قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة وبث ومضات إشهارية في شكل شارة رعاية لمدة تتجاوز 7 ثوان للشارة الواحدة.ولاحظت الهايكا ان قناتي "التاسعة" و الحوار التونسي" تعتبران في حالة عود، مذكرة بان الهيئة سبق أن وجهت لهما قرارين، بتاريخ 30 أفريل من العام الماضي ( خلال شهر رمضان) يقضيان بتسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار في كلتا القناتين.أما قناة "قرطاج +" فقدرت قيمة الخطية بعشرة آلاف دينار، وتتمثل الخروقات خاصة في عدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة.واعتبرت الهايكا القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارات آخرها، بتاريخ 20 سبتمبر 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.