القصرين: حجز 1,4 طن من السميد الغذائي ومنع شركة جملة للمواد الغذائية من التزود بهذه المادة


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 15:02 قراءة: 0 د, 41 ث
      
حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني، مساء أمس الإثنين، 1،400 طن من السميد الغذائي حجزا فعليا من أجل مسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.


وأوضحت ذات المصالح في تصريح ل(وات) أن الكمية المذكورة من السميد الغذائي كانت محملة على متن شاحنة نقل خفيفة وبعد التحري في مصدر السميد تبين أن صاحب الشاحنة يحمل فاتورة تحتوي على اسم ومعرف جبائي لتاجر تفصيل مدلس فتم حجز البضاعة ورفع مخالفة ضد شركة الجملة للمواد الغذائية التي زودت التاجر بهذه الكمية من السميد الغذائي باستعمال فاتورة مدلسة ورفع مخالفة ضدها من اجل الاتجار في منتوجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة من الجهات المختصة وتسليط عقوبة ادارية ضدها بالمنع من التزود من مادة السميد الغذائي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245229



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 26 أفريل 2022 | 25 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:05 16:02 12:24 05:31 03:56
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 22 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1427°-1424°-1623°-1623°-15
  • Avoirs en devises
    24120,0

  • (25 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25493 DT        1$ =3,03625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 avril)   1419,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   