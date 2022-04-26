القصرين: حجز 1,4 طن من السميد الغذائي ومنع شركة جملة للمواد الغذائية من التزود بهذه المادة

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني، مساء أمس الإثنين، 1،400 طن من السميد الغذائي حجزا فعليا من أجل مسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.وأوضحت ذات المصالح في تصريح ل(وات) أن الكمية المذكورة من السميد الغذائي كانت محملة على متن شاحنة نقل خفيفة وبعد التحري في مصدر السميد تبين أن صاحب الشاحنة يحمل فاتورة تحتوي على اسم ومعرف جبائي لتاجر تفصيل مدلس فتم حجز البضاعة ورفع مخالفة ضد شركة الجملة للمواد الغذائية التي زودت التاجر بهذه الكمية من السميد الغذائي باستعمال فاتورة مدلسة ورفع مخالفة ضدها من اجل الاتجار في منتوجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة من الجهات المختصة وتسليط عقوبة ادارية ضدها بالمنع من التزود من مادة السميد الغذائي.