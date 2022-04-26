ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل ودورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب، الإثنين، القبض على "عنصر تكفيري" مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 36 سنة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الثلاثاء.
إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" محكوم بالسجن لمدة 36 سنة (الناطق باسم الحرس)
En continu
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 26 أفريل 2022 | 25 رمضان 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:40
|19:05
|16:02
|12:24
|05:31
|03:56
|
26°
|26°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.66 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-14
|27°-14
|24°-16
|23°-16
|23°-15
- Avoirs en devises
24120,0
(25 avril)
- Jours d'importation
129
- 1 € = 3,25493 DT 1$ =3,03625 DT
- Solde Compte du Trésor (25 avril) 1419,0 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 168 031) الوضع الوبائي: تسجيل 29 وفاة و 147
( 43 293) الوافي يهاحم هالة الركبي: لا يليق
( 26 012) محامي سمير الوافي: قضية مُنوبي تتع
( 22 376) سامي الطاهري يكشف " فضيحة في معمل
( 21 040) في المنستير: أنصار قيس سعيد يرفعو
( 19 310) مسلسلات رمضان 2022 .. مصر الأكثر
( 18 781) لاعب مالي يخرج عن صمته ويُعلّق على
( 18 617) سوسن معالج : كان ما خرجتش النهضة س
( 18 358) علبة سجائر ال"مارلبورو" للرئيس خل
( 18 333) الممثلة عبير البناني: انا زوجة ثا
( 17 204) مذيوب: 30 مارس جلسة عامة لإلغاء ال
( 17 155) فيديو.. Will Smith يصفع Chris Ro
( 17 153) آية قزقز توارى الثرى عصر اليوم بمق
( 16 760) السعودية.. حقيقة فيديو "خروج الدم
( 16 436) على الهواء... انهيار فنانة مصرية م
( 16 387) تونس تستثني استغلال طائرات اقل من
( 16 002) نادية عكاشة: للأسف تم الاستيلاء
( 15 808) وفاة إلهام القصباوي ابنة الممثلة م
( 15 802) بن أحمد يهاجم العلوي: لا يمكن ان أ
( 14 970) القضاء الألماني يتّجه الي حرمان فا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 245228