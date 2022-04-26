إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" محكوم بالسجن لمدة 36 سنة (الناطق باسم الحرس)

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Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 12:20 قراءة: 0 د, 14 ث
      
ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل ودورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب، الإثنين، القبض على "عنصر تكفيري" مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 36 سنة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الثلاثاء.


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