مشاركة وزير الدفاع في مؤتمر لوزراء الدفاع من دول اعضاء في حلف شمال الاطلسي بالمانيا

يشارك وزير الدفاع الوطني عماد مميش اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الذي تحتضنه مدينة رمشتاين بألمانيا الفدرالية لوزراء الدفاع من 43 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن غير الأعضاء، وذلك بدعوة من نظيره الأمريكي.وأكد الوزير ،وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن تونس تدعم كل مبادرة دولية في سبيل معالجة النزاعات وحلها وفقا لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والشرعية الدولية ونهج الحوار المسؤول.وذكرت وزارة الدفاع، أن تونس تشارك في هذه المشاورات باعتبارها شريكا مميّزا غير عضو بحلف شمال الأطلسي.