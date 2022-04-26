مشاركة وزير الدفاع في مؤتمر لوزراء الدفاع من دول اعضاء في حلف شمال الاطلسي بالمانيا


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 12:28 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يشارك وزير الدفاع الوطني عماد مميش اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الذي تحتضنه مدينة رمشتاين بألمانيا الفدرالية لوزراء الدفاع من 43 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن غير الأعضاء، وذلك بدعوة من نظيره الأمريكي.


وأكد الوزير ،وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن تونس تدعم كل مبادرة دولية في سبيل معالجة النزاعات وحلها وفقا لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والشرعية الدولية ونهج الحوار المسؤول.

وذكرت وزارة الدفاع، أن تونس تشارك في هذه المشاورات باعتبارها شريكا مميّزا غير عضو بحلف شمال الأطلسي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245227

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 26 Avril 2022 à 12h 55m |           
De quel Droit ce Ministre accessoire prend position contre la Russie en notre Nom !



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