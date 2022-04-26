مدنين: التفكير في تثمين المسرح البلدي بجربة حومة السوق وجعله نواة لانشطة جديدة

ستعمل بلدية جربة حومة السوق بعد ان تنهي عملية تسوية الملفات الفنية المتعلقة بمشروع تهيئة وصيانة وتغطية المسرح البلدي المخصص لاحتضان افتتاح اشغال قمة الفرنكفونية ، على تثمين هذا المشروع الهام الذي فاقت تكاليف اشغاله 8 ملايين دينار، وذلك في اتجاه توظيفه التوظيف الامثل وجعله نواة لانشطة جديدة تؤسس بالجزيرة من مؤتمرات واجتماعات كبرى اضافة الى التظاهرات الثقافية والمهرجانات، وفق رئيس بلدية حومة السوق حسين جرادوحسب ما افاد به جراد "وات" فان مسالة كيفية تثمين هذا المسرح للاستفادة منه كمنتوج ثقافي وسياحي هام يمكن ان يكون موضوع حلقة نقاش وتفكير تشارك فيها كل الاطراف المهتمة بالموضوع لابداء الراي والخروج بمقترحات تخول الاستفادة من هذا المكسب وادارته والتصرف فيه والسبل الناجعة ليكون منارة تشع ثقافة وحياة ، حسب قوله.واعتبر ان ادارة هذه المنشاة والتصرف فيها بالشكل الامثل الذي يضمن لها استمرارية النشاط والحيوية ويحقق منها اهدافها المرجوة، يتجاوز امكانيات البلدية وطاقتها المحدودة بحكم ان امكانيات التصرف مفقودة وامكانيات الاحاطة ضعيفةواعتبر تبعا لذلك ان مهمة تنشيط واستغلال المسرح بما يضمن حسن الاستفادة منه ثقافيا وسياحيا وليكون قادرا على تقديم النفع للجميع ومنها البلدية (بان يوفر لها مدخولا وعائدا)، يستوجب تفكيرا جادا في ايجاد نواة تكون لها مرونة التصرف وسرعة التدخل.واشار الى امكانية الاستفادة من مجالات التعاون الدولي من خلال المساعدة على مرافقة الخبراء من اجل ايجاد افضل الصيغ لاستغلال المسرح وحسن ادارته بشكل علمي دقيق مع الاعتماد على الخبرات الوطنية والاستئناس بالتجارب الدولية في المجال ومساعدة وزارتي الثقافة والسياحة لتجسيد التصورات بشان حسن استغلاله مع امكانية التعويل على مكونات المجتمع المدني بالتعاقد مع البلدية لادارة الفضاء .ولفت الى ان هذا المسرح بالشكل الذي اصبح عليه كمكسب هام وكبير، يتطلب استغلاله وتثمينه تفكيرا معمقا وتبادلا للمقترحات والاراء حتى يشع على كامل الجزيرة ويحقق الاهداف المرجوة منه سواء كمنتوج ثقافي او سياحي هام وحتى لا يتاكل ويبقى مجرد بناية بلا روح او حياة، وفق تعبيره.يذكر ان المسرح لبس حلة جديدة وهو يستعد لاحتضان فعاليات افتتاح قمة الفرنكفونية واصبح قبلة عديد الزوار بما اكتسبه من جمالية واشغال متعددة غيرت شكله خاصة وانه يتميز بموقع جميل على ضفاف البحر بين معلم تاريخي قديم برج الغازي مصطفى وبين معلم سياحي حديث المارينا.