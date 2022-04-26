صفاقس: 100 طفل من أبناء قرية "اس و اس" محرس وأمهاتهم والإطارات المشرفة عليهم حول مائدة إفطار جماعي ببادرة من نادي الليونس "صفاقس طينة"

أقام نادي الليونس "صفاقس طينة"، مساء أمس الاثنين، مائدة افطار لفائدة 100 طفل من أبناء قرية "اس و اس" محرس وأمهاتهم والإطارات المشرفة عليهم، وذلك في نطاق المد التضامني بمناسبة شهر رمضان المعظم، كما سيتولى النادي إهداء القرية مقتطعات لشراء ثياب العيد لفائدة 40 طفلا.وتعدّ هذه المبادرة التضامنية لفائدة قرية الأطفال "اس و اس" محرس واحدة من سلسلة مبادرات يواصل نادي الليونس القيام بها بمناسبة شهر رمضان لفائدة عديد الفئات الهشة وذات الاحتياجات الخاصة.وكان النادي نظم حفلا فنيا منتصف شهر رمضان أحيته "مجموعة حلم" والفنان هلال بن عمر خصّصت مداخليه لتمويل النشاط التضامني مناسبة الشهر الكريم، وتضمّن هذا النشاط المساهمة في قفة رمضان مع "نوداي الليو" ومأدبة افطار بالقرية واقتناء أزياء العيد والتكفل بحوالي 300 وجبة إفطار بالتعاون مع بلدية صفاقس، كما يعمل النادي على التكفّل بختان أطفال من عائلات معوزة خلال الأيام القادمة.وفي نفس التوجه التضامني، قام النادي بتوفير صفايات ماء بما قيمته 4 الاف و500 دينار لمركز تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بجبنيانة الذي يشتكي من نقص فادح في التجهيزات المخصصة لتصفية المياه مما يؤثر على نوعية العلاج المقدم للمرضى.وبمناسبة شهر رمضان، نظّم النادي كذلك بالتعاون مع جمعية "رحمة" للإحاطة بالأطفال المصابين بسرطان الدم بالجنوب التونسي "معرض الرحمة" الذي شمل بيع عديد التحف واللوحات الزيتية تبرع بها أصحابها لفائدة الجمعيتين للقيام بعديد الاصلاحات داخل قسم سرطان الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس هدفها تحسين ظروف إقامة الأطفال المرضى الذين يُستوجب علاجهم عدة أشهر متواصلة.