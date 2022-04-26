"كرة السلة على الكراسي المتحركة " اختصاص جديد في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 25 ث
      
افادت الجامعة التونسية لرياضة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة انها ستحتضن رياضة "كرة السلة على الكراسي التحركة " كاختصاص جديد ضمن نشاطها بعد ان وافق الاتحاد الدولي للعبة على اعتماد هذا النشاط ضمن مشمولات الجامعة التونسية.


وافادت الجامعة ان بعث هذا الإختصاص سيفتح أفاقا جديدة للنوادي والنخبة الوطنية الناشطة في المجال ،مشيرة الى ان المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة صادق خلال اجتماعه بتاريخ 10 أفريل 2022، على انضمام الجامعة التونسية لرياضة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة رسميًا كعضو في الإتحاد الدولي للعبة.

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