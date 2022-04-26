فيديو.... طه ياسين الخنيسي يواصل تألقه في بطولة الكويت ويحرز هدفه الشخصي الثامن


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 09:55 قراءة: 0 د, 36 ث
      
واصل اللاعب الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي تألقه في البطولة الكويتية، باحرازه ليلة أمس الاثنين لهدفه الشخصي الثامن في البطولة الكويتية، ومساهمته في انتصار فريقه الكويت الكويتي على مضيفه النادي العربي بنتيجة 4 - 1.


وكان االلاعب السابق للنرجي الرياضي  قد بادر بافتتاح النتيجة في المباراة التي دارت على ملعب صباح السالم عند الدقيقة 50 ،ويمهد بذلك الطريق للانتصار 13 والخامس على التوالي للكويت الكويتي الذي كان قد ضمن في وقت سابق لقب البطولة  تحت اشراف مدربه التونسي نبيل معلول.

يذكر أنّ طه الخنيسي احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة الكويتية برصيد 8 أهداف في سباق البطولة من 11 هدفا في مختلف المسابقات مع ناديه. علما ان الخنيسي التحق بنادي الكويت في المركاتو الشتوي في جانفي الماضي.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245208



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 26 أفريل 2022 | 25 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:05 16:02 12:24 05:31 03:56
Babnet
23°
 Babnet25° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1427°-1424°-1722°-1622°-14
  • Avoirs en devises
    24120,0

  • (25 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25493 DT        1$ =3,03625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 avril)   1419,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   