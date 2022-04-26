فيديو.... طه ياسين الخنيسي يواصل تألقه في بطولة الكويت ويحرز هدفه الشخصي الثامن

واصل اللاعب الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي تألقه في البطولة الكويتية، باحرازه ليلة أمس الاثنين لهدفه الشخصي الثامن في البطولة الكويتية، ومساهمته في انتصار فريقه الكويت الكويتي على مضيفه النادي العربي بنتيجة 4 - 1.وكان االلاعب السابق للنرجي الرياضي قد بادر بافتتاح النتيجة في المباراة التي دارت على ملعب صباح السالم عند الدقيقة 50 ،ويمهد بذلك الطريق للانتصار 13 والخامس على التوالي للكويت الكويتي الذي كان قد ضمن في وقت سابق لقب البطولة تحت اشراف مدربه التونسي نبيل معلول.يذكر أنّ طه الخنيسي احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة الكويتية برصيد 8 أهداف في سباق البطولة من 11 هدفا في مختلف المسابقات مع ناديه. علما ان الخنيسي التحق بنادي الكويت في المركاتو الشتوي في جانفي الماضي.