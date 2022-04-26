وزير التشغيل ورئيس مجمع التكوين المهني الخاص يبحثان تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 07:39 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثلت مجالات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور هياكل التكوين المهني الخاصة في النهوض بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني، محور لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، مع رئيس المجمع الوطني لهياكل التكوين المهني الخاص ناجي عروس.


وأبرز نصيبي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، أهمية التكوين المهني الخاص لتشخيص المكامن الجديدة للتشغيل والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية وتأهيل وتطوير الكفاءات وتنمية المهارات الحياتية لديها.

ومن جهته قدم رئيس المجمع الوطني لهياكل التكوين الخاص حوصلة لأهمّ أنشطة المجمع خلال الفترة المنقضية مستعرضا جملة من المقترحات العملية لمزيد تطوير مجالات الشراكة والتعاون.

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