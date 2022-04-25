ايقاف أكبر منظمي عمليات الهجرة السرية بولاية سوسة

ألقت فرقة الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، قبل ساعة من إفطار مساء اليوم الاثنين، وبعد جمع معلومات دقيقة ونصب كمين محكم، القبض على شخص في الأربعينيات من العمر أصيل مدينة هرقلة، صادرة في شأنه عديد مناشير التفتيش وبطاقة جلب للقضاء من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا.واكد الناطق الرسمي باسم النقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش، في تصريح لوكالة تونس افريقيا (وات)، أن المظنون فيه الذي كان متحصّنا بالفرار بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة هرقلة، يعد من أخطر وأكبر منظمي عمليات الهجرة غير القانونية بجهة هرقلة وسيدي بوعلي مشيرا إلى أن أفراد الحرس الوطني قاموا برصد ومتابعة دقيقة لجميع تحركاته واتصالاته لعدة أيام.وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.