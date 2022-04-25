بن عروس: التكفل بختان عدد من الأطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

تكفّل المكتب الجهوي للتضامن الاجتماعي ببن عروس، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وعدد من المؤسسات الصحيّة المنتصبة بالجهة، بختان مجموعة من الأطفال بمناسبة شهر رمضان المعظم.ووفق ما أفاد به "وات"، رئيس المكتب الجهوي للتضامن الاجتماعي بالجهة، لطفي هلال، فقد انطلقت اليوم الاثنين، عملية ختان الأطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمؤسستين صحيتين بالجهة، بعد ان تم الاتفاق مع إدارتهما على توفير كل ما يلزم من متطلبات هذه المبادرة التضامنية.وقد تم، وفق نفس المصدر، تأمين عدد من الألبسة والهدايا الخاصة بهذه المناسبة لفائدة الأطفال المنتفعين بهذه العملية، إلى جانب توفير وسائل نقل خاصة لتأمين تنقلهم إلى المؤسسات الصحية ومن ثمة إعادتهم إلى ذويهم.وقد استفاد من هذه المبادرة 17 طفلا، تم اليوم الاثنين، استكمال ختان مجموعة منهم، في انتظار استكمال هذه المبادرة التضامنية وختان الأطفال الباقين يوم غد الثلاثاء بمؤسسة صحية خاصة أخرى.وكانت الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية بن عروس، قد شرعت مطلع شهر رمضان الحالي، في توزيع مجموعة من المساعدات العينية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، فضلا عن تجميع 1650 طردا غذائيا لإعانة المحتاجين خلال هذا الشهر الكريم.