وكالة النهوض بلاستثمارات الفلاحية تصادق على 8 مشاريع بقيمة استثمارات جملية بلغت حوالي 22 مليون دينار


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 17:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على 8 مشاريع من جملة 9 مشاريع معروضة بقيمة استثمارات جملية بلغت حوالي 22 مليون دينار ستسند لها منح في حدود 4،7 مليون دينار، وفق ما نشرته الوكالة، الإثنين.


وتتوزع المشاريع التي صادقت عليها اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بالمقر المركزي لوكالة النهوص بالاستثمارات الفلاحية على ولايات باجة والكاف وبن عروس وزغوان ونابل وصفاقس والمهدية، وهي مشاريع لأنشطة فلاحية وخدمات وتحويل أولي وأنشطة الصيد البحري.

وأكدت الوكالة، في ما يتعلق بالقروض العقارية، أنه تمت المصادقة على 7 قروض بقيمة 1،2 مليون دينار، شملت ولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقصرين والكاف.




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