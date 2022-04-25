رئيس الدولة يتقبّل أوراق اعتماد سفيري أندونيسيا وروسيا في تونس

تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال موكب انتظم صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، أوراق اعتماد كلّ من/ زهيري ميزراوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية اندونيسيا بتونس/ ألكسندر زولوتوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية بتونسوقد جرى هذا الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.