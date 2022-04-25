رئيس الدولة يتقبّل أوراق اعتماد سفيري أندونيسيا وروسيا في تونس


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 16:19 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال موكب انتظم صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، أوراق اعتماد كلّ من


/ زهيري ميزراوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية اندونيسيا بتونس
/ ألكسندر زولوتوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية بتونس


وقد جرى هذا الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


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