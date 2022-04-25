هلال الشابة يطالب بايقاف المرحلة الثانية من البطولة الى حين حسم اثارته المقدمة ضد النادي الافريقي

طالب هلال الشابة اليوم الاثنين بايقاف المرحلة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ( مجموعتي التتويج وتفادي النزول) الى حين النظر في الاستئناف الذي تقدم به النادي حول قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بقبول الاثارة شكلا ورفضها اصلا واعتبار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز النادي الافريقي 1-0.وكان هلال الشابة تقدم باثارة ضدّ رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي على خلفية بقائه على دكة الاحتياط في مقابلة الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، في ظل عقوبة مسلطة عليه حسب النادي.واكد محمد براهيم كاتب عام هلال الشابة أنّ اثارة هلال الشابة أستندت على الفصل 31 و 45 من المجلة التأدييبية للجامعة التونسية لكرة القدم، وقال " أنّ هناك رغبة من بعض الأطراف في الرابطة و الجامعة التونسية لكرة القدم الى اسقاط الشابة الى الرابطة المحترفة الثانية في خرق سافر للقانون"، وفق تعبيره. واكد ان هلال الشابة اودع اليوم طلب استئناف لاعادة النظر في مصير الاثارة المقدمة، وأنّ الملف سيأخذ منحى آخر في محكمة التحكيم الرياضي.ومن جانبه أفاد صابر بوعطي نائب رئيس هلال الشابة أن انصاف ال"تاس" لهلال الشابة، سيكون له تبعات وخيمة وخطيرة على مرحلة التتويج وتفادي النزول، وقد تعاد البطولة برمتها اذا ما فاز النادي الافريقي بلقب البطولة بفارق نقطة.