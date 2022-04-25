باجة: تصنيف كل معتمديات الولاية ذات مستوى إنذار منخفض للإصابة بكورونا باستثناء تيبار


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 15:08 قراءة: 0 د, 39 ث
      
صنفت الإدارة الجهوية للصحة بباجة كل معتمديات الولاية ذات مستوى إنذار منخفض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني وجود أقل من عشر إصابات بالفيروس لكل مائة الف ساكن، مع تسجيل صفر حالة نشيطة ب3 معتمديات بالجهة، وهي عمدون ونفزة وقبلاط، وبقيت معتمدية تيبار فقط في تصنيف مستوى الإنذار المتوسط للاصابة بالفيروس.


وسجلت ولاية باجة أمس الأحد إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا من جملة 16 عينة تم تحليلها، مع نسبة تحاليل إيجابية بلغت 6,25 بالمائة، ليصل عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 25982 من جملة 68889 تحليلا تم اجراؤها.

وقد تواصل انخفاض عدد الإصابات بكورونا لكل مائة ألف ساكن بالجهة، حيث وصل هذا العدد أمس الأحد إلى 20 إصابة (بنسبة 6,50 بالمائة) لكل مائة الف ساكن بكامل الولاية، مقارنة ب1400 إصابة لكل مائة ألف ساكن موفى شهر جانفي الماضي.

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