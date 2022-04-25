المرصد الوطني للفلاحة : ارتفاع سعر الدجاج اللاحم بنسبة 14.1 بالمائة

ارتفع متوسط ​​السعر الشهري للدجاج اللاحم بنسبة 14.1 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 (3993.9 مليون / كلغ مقابل 3500.4 مليون /كلغ ) ، وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة.وانخفضت الأسعار في شهر مارس 2022 بنسبة 2.4 بالمائة إلى 3993.9 مليون / كلغ مقابل 4090.4 مليون/كلغ في شهر فيفري 2022.ووفق مناطق الجمهورية، كان متوسط ​​سعر المنتج في منطقة الشمال (4007.9 مليون /كلغ) أعلى بنسبة 1.3 بالمائة من المركز و 0.5 بالمائة أعلى من الجنوب.وتوفر المناطق الشمالية 62 بالمائة من الإنتاج مقابل 27 بالمائة لمناطق الوسط و 11 بالمائة لمناطق الجنوب ، بحسب بيانات المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب.ويرتبط سعر المنتج لمنتجات الدواجن بسعر علف الدواجن. وتظهر مراقبة أسعار استيراد الذرة (المكون الرئيسي لعلف الدواجن) أنه خلال شهر مارس 2022 ، ارتفع بنسبة 15 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2021. وتتكون معظم لحوم الدواجن في تونس من لحم الدجاج والديك الرومي. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ، بلغ متوسط ​​الإنتاج الوطني للفروج 130ألف طن مقابل 70.3 ألف طن لإنتاج الديك الرومي و 1882 مليون وحدة من البيض. وبلغ الاستهلاك الوطني السنوي من لحوم الدواجن 19.4 كلغ/ للفرد عام 2015 والبيض 186.9 وحدة / للفرد