وزارة المرأة تحذر من خطر الإقبال على اقتناء ألعاب الأطفال غير الخاضعة للمراقبة الرسمية

حذّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين الأولياء من اقتناء ألعاب الأطفال المعروضة للبيع غير الخاضعة للمراقبة الرسمية، خصوصا في ظل تنامي الإقبال على شرائها مع اقتراب عيد الفطر المباركونبهت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان لها اليوم إلى خطورة الألعاب المعروضة للبيع خارج المسالك المنظمة، لاسيما الألعاب الشبيهة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والمفرقعات وعاكسات الأضواء الليزرية مشيرة إلى إمكانية تسببها في حوادث خطيرة للأطفالكما أكدت أن تلك الألعاب تخلق لدى الأطفال سلوكيات عنيفة وتنشئة غير متوازنة داعية الأولياء إلى اختيار الألعاب التي تحترم شروط السلامة وتنمي الحس الفكري والإبداعي لدى أطفالهموشددت الوزارة على ضرورة الاكتفاء باقتناء ألعاب الأطفال من المسالك المنظمة مع مراعاة تناسبها مع الفئات العمرية للأطفال وعدم احتوائها على مواد خطرة وسامة ومكوّنات كيميائية مضرةودعت وسائل الإعلام وقوى المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها التحسيسية والتوعوية للتنبيه من مخاطر الألعاب غير المطابقة لمعايير السلامة ومواصفات الجودة وآثارها على الصحة الجسدية والنفسية للطفلكما ذكرت الوزارة بضرورة الامتناع عن نشر صور الأطفال القصّر عبر المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر.