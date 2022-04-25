رشيد عمار وأحمد شابير وآخرون يتخلفون على المثول أمام القضاء

باشرت اليوم لدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف القضية المتعلقة باحداث القصبة 2 ولم يحضر اي متهم في القضية من بينهم حسام مرزوق وبينت القاضية أنه تمت مكاتبة وزارة الداخلية في خصوص هوية المنسوب إليه الانتهاك حسام مرزوق لمد المحكمة بعنوانه باعتبار أنه مجهول الهوية.ولم يحضر كذلك المنسوب إليه الانتهاك فاتح معتوق واتضح انه توفي خلال شهر فيفبري 2016 وطلبت النيابة التأخير لإضافة مضمون وفاته ولم يحضر كذلك المنسوب إليه الانتهاك ياسين التايب وطلب محاميه التأخير لإحضار منوبه.ولم يحضر كذلك المنسوب إليهما الانتهاك الجنرال أحمد شابير والجنرال رشيد عمار وطلب محامي عمار التأخير لاحضاره.ولم يحضر كذلك ورثة كل من الضحايا فريد مبروك وأيمن العقيلي ومحمد الحناشي.وبالمناداة كذلك على ضحايا انتهاك الحرمة الجسدية لم يحضروا ولم يحضر كذلك المتضررين في الملف.وفوضت النيابة العمومية النظر في التأخير لاستكمال الإجراءات وتهيئة القضية للفصل وإضافة مضمون وفاة أحد المنسوب إليهم الانتهاك وورود مكاتبة وزارة الداخلية في خصوص عنوان المنسوب إليه الانتهاك حسام مرزوق.وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 جويلية القادم.وكانت أحداث القصبة 2 جدت أيام 25 و26 و27 فيفري 2011حيث سقط خلالها 6 شهداء و6 جرحى كانوا معتصمين بساحة القصبة اثر اعتصام نفذوه للمطالبة بإسقاط حكومة محمد الغنوشي فتم الاعتداء عليهم من قبل وحدات أمنية وعسكرية.