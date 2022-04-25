قابس: تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 14:47 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 4 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين بكل من وذرف والمطوية، واصابة واحدة بالحامة، وذلك من مجموع 79 عينة تحليل.


وبموجب الإصابات الجديدة المسجلة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بالوباء منذ بداية الجائحة 29163 مصابا منهم 29122 تماثلوا للشفاء، فيما تعدّ الجهة حاليا 41 حالة نشيطة تتوزع الى 12 حالة بمارث، و10 حالات بالمطوية، و7 بقابس الجنوبية، و6 بوذرف، و4 بالحامة، وحالتين بمطماطة الجديدة.

ويقيم حاليا في ولاية قابس مصاب واحد فقط بفيروس كورونا بقسم "كوفيد 19"، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي 10 اصابات لكل 100 الف ساكن.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245164



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 25 أفريل 2022 | 24 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:38 19:04 16:02 12:24 05:33 03:58
Babnet
22°
 Babnet23° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1326°-1427°-1424°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   