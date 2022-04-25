قابس: تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 4 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين بكل من وذرف والمطوية، واصابة واحدة بالحامة، وذلك من مجموع 79 عينة تحليل.وبموجب الإصابات الجديدة المسجلة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بالوباء منذ بداية الجائحة 29163 مصابا منهم 29122 تماثلوا للشفاء، فيما تعدّ الجهة حاليا 41 حالة نشيطة تتوزع الى 12 حالة بمارث، و10 حالات بالمطوية، و7 بقابس الجنوبية، و6 بوذرف، و4 بالحامة، وحالتين بمطماطة الجديدة.ويقيم حاليا في ولاية قابس مصاب واحد فقط بفيروس كورونا بقسم "كوفيد 19"، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي 10 اصابات لكل 100 الف ساكن.