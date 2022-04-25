تعيين مراد بن حسين على رأس مركز النهوض بالصادرات


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 12:13 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمّ تعيين مراد بن حسين رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات، بموجب أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 أفريل 2022.


ويأتي بن حسين على رأس المؤسسة خلفا لشهاب بن أحمد، الذّي تمّت إقالته من المنصب ذاته منذ نوفمبر 2021.
يذكر أن مراد بن حسين كان يشغل منصب مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك.

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