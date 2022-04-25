نادية عكاشة: للأسف تم الاستيلاء على مسار 25 جويلية من قبل من لا شرف و لا دين و لا وطنية له و من قبل زمرة من الفاشلين

قالت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة أن 25 جويلية 2021 كانت لحظة حاسمة في تاريخ تونس، لحظة عملت أن تكون قطعا تاما مع العفن السياسي الذي سبقها و الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة و التهاون بحقوق التونسيات و التونسيين و حتى بأرواحهم.وأضافت نادية عكاشة في تدوينة نشرتها هذا الصباح أن 25 جويلية كانت لحظة حاسمة و قرار تاريخي و مسار وطني كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة و على تمشي ديمقراطي جامع و على أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات و المؤسسات و لكن للأسف تم الاستيلاء على هذه اللحظة و على هذا المسار من قبل من لا شرف و لا دين و لا وطنية له و من قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال و التشويه و التضليل.واختتمت تدوينتها بالتالي: "أين تونس اليوم من أزمة سياسية خانقة أصبحت تمثل خطرا داهما و جاثما لم تشهد له مثيلا في تاريخها الحديث!أين تونس اليوم من الأزمة الاقتصادية و المالية و من تعثر ايجاد برنامج اصلاح اقتصادي جدي و واضح و مبني على معطيات صحيحة يمكننا من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي ؟ لماذا لا تكون للاصلاح منهجية علمية و ناجعة؟في الحقيقة ان عرف السبب بطل العجب !"يذكر أن مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، أعلنت في 24 جانفي الماضي عن تقديم استقالتها من منصبها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد سنتين من العمل.".وأرجعت عكاشة (41 عاما) سبب استقالتها من منصبها "الى وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن.. ورأت أنه من واجبها الانسحاب من منصبها كمديرة للديوان الرئاسي".