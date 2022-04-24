قرعة كاس تونس لكرة اليد:برنامج الدور نصف النهائي


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 18:44 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في ما يلي نتيجة قرعة الدور نصف النهائي لكس تونس لكرة اليد للاكابر لموسم 2021-20022 و التي تم سحبها مساء اليوم الاحد بمقر اذاعة الشباب:


يوم السبت 30 افريل 2022
قاعة مجاز الباب
المستقبل الرياضي بمجاز الباب-الترجي الرياضي

قاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي-النادي الافريقي

ومن جهة اخرى تم قبل ذلك سحب قرعة الدور نصف النهائي للكبريات و الذي اسفر على البرنامج الاتي:

الاربعاء 27 افريل 2022 - س 12
الجمعة النسائية بطلبلة-الامل الرياضي بالرجيش
المنزه الرياضي-النادي الافريقي

يذكر ان الدور النهائي لصنفي الاكابر و الكبريات لكاس تونس لكرة اليدة لموسم 2021-2022 سيجري يوم 11 ماي القادم.



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