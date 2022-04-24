قرعة كاس تونس لكرة اليد:برنامج الدور نصف النهائي

قاعة مجاز البابالمستقبل الرياضي بمجاز الباب-الترجي الرياضيقاعة الاولمبية بسوسةالنجم الساحلي-النادي الافريقيالجمعة النسائية بطلبلة-الامل الرياضي بالرجيشالمنزه الرياضي-النادي الافريقييذكر ان الدور النهائي لصنفي الاكابر و الكبريات لكاس تونس لكرة اليدة لموسم 2021-2022 سيجري يوم 11 ماي القادم.