قرعة كاس تونس لكرة اليد:برنامج الدور نصف النهائي

في ما يلي نتيجة قرعة الدور نصف النهائي لكس تونس لكرة اليد للاكابر لموسم 2021-20022 و التي تم سحبها مساء اليوم الاحد بمقر اذاعة الشباب:
يوم السبت 30 افريل 2022
قاعة مجاز الباب
المستقبل الرياضي بمجاز الباب-الترجي الرياضي
قاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي-النادي الافريقي
ومن جهة اخرى تم قبل ذلك سحب قرعة الدور نصف النهائي للكبريات و الذي اسفر على البرنامج الاتي:
الاربعاء 27 افريل 2022 - س 12
الجمعة النسائية بطلبلة-الامل الرياضي بالرجيش
المنزه الرياضي-النادي الافريقي
يذكر ان الدور النهائي لصنفي الاكابر و الكبريات لكاس تونس لكرة اليدة لموسم 2021-2022 سيجري يوم 11 ماي القادم.
يوم السبت 30 افريل 2022
قاعة مجاز الباب
المستقبل الرياضي بمجاز الباب-الترجي الرياضي
قاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي-النادي الافريقي
ومن جهة اخرى تم قبل ذلك سحب قرعة الدور نصف النهائي للكبريات و الذي اسفر على البرنامج الاتي:
الاربعاء 27 افريل 2022 - س 12
الجمعة النسائية بطلبلة-الامل الرياضي بالرجيش
المنزه الرياضي-النادي الافريقي
يذكر ان الدور النهائي لصنفي الاكابر و الكبريات لكاس تونس لكرة اليدة لموسم 2021-2022 سيجري يوم 11 ماي القادم.
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