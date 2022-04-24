حركة تونس إلى الأمام تعتبر أن حل هيئة الانتخابات "خطوة هامة في اتجاه توفير مناخ انتخابي شفاف"

اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أنّ حل هيئة الانتخابات التي قالت إنها "غير مستقلة وتشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية"، خطوة هامّة في اتّجاه "توفير مناخ انتخابي شفّاف ولكنها تظلّ منقوصة، ما لم تقترن بإجراءات صارمة تتعلّق بالإعلام وبسبر الآراء والمال الفاسد وما لم تسبق الانتخابات محاسبة الضّالعين في الفساد بأنواعه".واعتبرت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلس أمانتها الموسّع اليوم الأحد، أنّ "النّظام السياسي الملائم هو النّظام الرئاسي المعدّل الضّامن للتّوازن بين السلط وعلى مجلس تشريعي منتخب مباشرة من الشّعب".وفي جانب آخر من بيانها ندّدت حركة تونس إلى الأمام بمناسبة اليوم العالمي للشّباب المناهض للامبريالية، ب"الاعتداءات المتكرّرة على الشعب الفلسطيني بمساعدة قوى الاستعمار العالمي وبتواطؤ مع الأنظمة العربية الرجعيّة المطبّعة مع الكيان الصهيوني، في محاولة يائسة لتأبيد الاحتلال".