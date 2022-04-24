حركة تونس إلى الأمام تعتبر أن حل هيئة الانتخابات "خطوة هامة في اتجاه توفير مناخ انتخابي شفاف"


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 18:24 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أنّ حل هيئة الانتخابات التي قالت إنها "غير مستقلة وتشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية"، خطوة هامّة في اتّجاه "توفير مناخ انتخابي شفّاف ولكنها تظلّ منقوصة، ما لم تقترن بإجراءات صارمة تتعلّق بالإعلام وبسبر الآراء والمال الفاسد وما لم تسبق الانتخابات محاسبة الضّالعين في الفساد بأنواعه".


واعتبرت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلس أمانتها الموسّع اليوم الأحد، أنّ "النّظام السياسي الملائم هو النّظام الرئاسي المعدّل الضّامن للتّوازن بين السلط وعلى مجلس تشريعي منتخب مباشرة من الشّعب".

وفي جانب آخر من بيانها ندّدت حركة تونس إلى الأمام بمناسبة اليوم العالمي للشّباب المناهض للامبريالية، ب"الاعتداءات المتكرّرة على الشعب الفلسطيني بمساعدة قوى الاستعمار العالمي وبتواطؤ مع الأنظمة العربية الرجعيّة المطبّعة مع الكيان الصهيوني، في محاولة يائسة لتأبيد الاحتلال".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245138

RESA67  (France)  |Dimanche 24 Avril 2022 à 18h 50m |           
C’est exactement ce que veut KS. Non? Mais par pitié, abstenez-vous de distribuer de payer les gens pour qu’ils votent pour vous. Vous vouez bien que la majorité, selon les sondages est du côté de KS. Cela veut dire que ceux que vous aviez payé pour attirer leur sympathie, vous ont tourné la veste déjà



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأحد 24 أفريل 2022 | 23 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:04 16:01 12:24 05:34 03:59
Babnet
20°
 Babnet24° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1323°-1325°-1426°-1424°-17
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   