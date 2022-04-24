جمعية "اس او اس" الايطالية تمكن 8 اطفال من مدرسة الصم بدوز من سماعات طبية متطورة

مكنت جمعية "اس او اس " الايطالية، اليوم الاحد، 8 اطفال من مدرسة الصم بدوز من الات لتقوية السمع وذلك في اطار مبادرة التعاون التي تنجزها هذه الجمعية بالشراكة مع فوج الكشافة التونسية بدوز وديوان التونسيين بالخارج.وأوضح المنسق المحلي لأنشطة جمعية " اس او اس" الايطالية بالجهة، حبيب الصيد، في تصريح ل(وات) أنه في اطار التحضير لهذه المبادرة، قامت مدرسة الصم بدوز باجراء 60 كشفا طبيا لمنظوريها من الاطفال للتعرف على الحالات التي لم تفقد حاسة السمع نهائيا وبالامكان تمتيعها بالات لتقوية هذه الحاسة.وبعد هذه الكشوفات الطبية تدخلت جمعية "اس او اس" الايطالية لفائدة 8 أطفال عبر تركيب الات حديثة ومتطورة جدا في الاذنين بكلفة تتجاوز 3 الاف اورو لكل طفل، وستتم عملية متابعة استعمال هذه الالات وصيانتها عن بعد وبصفة دورية مرة كل شهر ثم مرة كل 3 اشهر ثم مرة في السنة بحسب التقدم في التعود على استعمالها من قبل الاطفال انفسهم، وعلى صيانتها من قبل القائمين على مدرسة الصم بدوز، وفق ما أكده الصيد.واشار المصدر ذاته الى ان هذه المبادرة تمثل النشاط الثاني الذي تنجزه جمعية "اس او اس" الايطالية بجهة دوز إذ تم مطلع هذه السنة القيام بعيادة مجانية في طب العيون من قبل فريق طبي تونسي ايطالي شملت مختلف التجمعات السكانية بدوز الكبرى وبعض القرى المجاورة، ومكنت من توزيع عدد كبير من النظارات الطبية على مستحقيها من مختلف الشرائح العمرية.وتنكب الجمعية حاليا على إعداد مبادرة ثالثة ستنجز في موفى هذه السنة وتتمثل في إجراء عمليات جراحية على القلب لفائدة الاطفال الذين ولدوا بتشوهات خلقية في القلب والشرايين وذلك بالتنسيق مع الكشافة التونسية وديوان التونسيين بالخارج.