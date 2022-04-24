إذاعة الشباب تعلن عن نتائج مسابقة أفضل الأعمال الدرامية التونسية في سهرة الأربعاء

تنظم إذاعة الشباب في مساء الأربعاء 27 أفريل سهرة رمضانية تعلن خلالها عن نتائج مسابقة أفضل الأعمال الدرامية التونسية لشهر رمضان 2022. وسيقع بث أجواء هذه السهرة مباشرة على أمواج الإذاعة انطلاقا من التاسعة ليلا.ويتنافس على نيل جوائز مسابقة هذا العام ثمانية أعمال تونسية هي "حرقة" (الضفة الأخرى) و"كان يا ما كانش" (الجزء الثاني) و"فوندو 2" و" براءة" و"كلام ناس بكري" و"البلاص" و"غاري بلدي" و"حب ملوك".وتسند لجنة تحكيم تضم ثلة من أبرز المختصين في مجال السمعي البصري والسينمائي، 13 جائزة خاصة بالأعمال الدرامية التونسية الرمضانية، إضافة الى جائزة أفضل عمل يقدم صورة إيجابية للمرأة التي يتم إسنادها للعام الثاني على التوالي والتي تسندها لجنة خاصة.وقد دأبت إذاعة الشباب منذ سنة 2016 على تنظيم مسابقة رمضانية لاختيار أفضل الأعمال الدرامية التونسية، ويندرج ذلك في إطار حرص المؤسسة كمرفق عمومي على دعم النقد الفني ومساهمة منها في تطوير هذا القطاع وتحفيز المبدعين في مجال الدراما كتابة وإنتاجا وإخراجا وتمثيلا وتقنية وغيرها.ولئن أقدمت إذاعة الشباب على خوض تجربة هذه المسابقة في السنوات الماضية بالشراكة مع إحدى المؤسسات الخاصة فإنها تواصل تنظيمها خلال الموسم الحالي دون شريك في تجربة أولى مدعومة من المؤسسة الأم الإذاعة التونسية.