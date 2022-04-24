المنستير: الفرع الجامعي للصحة يندّد بالتهديدات المسلطة على قرابة 120 ممرضا متعاقدا ويطالب بترسيمهم

ندّد الفرع الجامعي للصحة بالمنستير، في بيان أصدره اليوم الأحد، بالتهديدات المباشرة المسلّطة على منظوريه من المتعاقدين تحت آلية صندوق دعم الصحة، مهدّدا بالدخول في كافة الأشكال النضالية في حال لم يقع تطبيق جميع بنود محضر اتفاق 6 فيفري 2021 ومن بينها ترسيم جميع المتعاقدين والوقتيين.وبيّن الفرع الجامعي أنّ منظوريه من المتعاقدين تعرّضوا إلى التهديدات من طرف المدير الجهوي للصحة وبتواطئ من إدارات جميع الهياكل الصحية بولاية المنستير للتوقيع على عقود لفترة سابقة ( 2020 و2021)، في تنكّر لجميع القوانين الشغلية والمحلية والدولية، فضلا عن ايهامهم بإيقافهم عن العمل وطردهم طردا تعسفيا في مخالفة إجرامية لجميع المواثيق والاتفاقيات المبرمة والمصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية"، حسب نصّ البيان.وندّد الفرع "بهذه الممارسات "الضاربة لكرامة الزملاء والتي تستهدف مصدر عيشهم بحرمانهم من أجورهم، في هذه الفترة بالذات في محاولة لاذلالهم"، مستنكرا "هذه المعاملات المخالفة لحقوق الانسان وكرامته"، وفق ذات البيان.من جانبه، أفاد الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بالمنستير، رجب الدوس، في تصريح اليوم لـ"وات"، بأنّ المدير الجهوي للصحة بالمنستير أصدر مذكرات تدعو المتعاقدين إلى توقيع عقود وتهدّدهم بالإيقاف عن العمل، حسب قوله.وكان الممرضون والممرضات السالف ذكرهم أبرموا عقودا سنة 2019 وتلقوا وعدا سنة 2020 بترسيمهم إلا أنّه طُلب منهم في شهر أفريل الجاري التوقيع على عقود تشغيل جديدة مدّتها سنة واحدة أو سيتم إيقاف صرف مرتباتهم، وهو ما تم بالفعل في مرحلة أولى، غير أنّ الكاتبة العامة للحكومة أفادت في مراسلة لها موجّهة إلى وزير الصحة مؤرخة في 22 أفريل الجاري بأنّه ستتم مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية المعتمدة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2022 إلى آخر السنة وذلك حفاظا على المناخ الاجتماعي مع دعوتها إلى تجنّب مثل هذه الوضعيات تفاديا لاحتقان الأجواء وتعطل السير العادي للعمل" حسب ذات المصدر.وأكد الدوس أنّه سيتم بموجب هذه المراسلة صرف رواتب الممرضين والممرضات المتعاقدين لأشهر أفريل وماي وجوان 2022 وذلك في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية.وتعدّ ولاية المنستير قرابة 120 متعاقدا من الممرضين والممرضات، 85 منهم يعملون بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تشكو جميع أقسامه على غرار كلّ المؤسسات الصحية بالجهة من نقص في الموارد البشرية من إطارات طبية وشبه طبية وعملة.