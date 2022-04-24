الاتحاد الدولي للمحترفات يتحرك بعد استبعاد روسيا من ويمبلدون

قال ستيف سايمون رئيس الاتحاد الدولي لمحترفات التنس إنه حذر منظمي بطولة ويمبلدون والاتحاد البريطاني للتنس من إمكانية مواجهة "ردود فعل قوية" بسبب قرارتهم الخاصة باستبعاد لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من البطولات في بلادهم.وقرر نادي عموم إنجلترا للتنس الذي ينظم بطولة ويمبلدون وهي بطولة كبرى تقام على الملاعب العشبية والاتحاد البريطاني للعبة عدم السماح للاعبي روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في أي بطولات تقام في بريطانيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وانتقد الاتحاد الدولي لمحترفي التنس الذي يدير بطولات الرجال واتحاد المحترفات هذه الخطوة باعتبارها "تمييزا" ضد رياضيي روسيا وروسيا البيضاء واشار الاتحادان إلى أنهما يبحثان إمكانية فرض عقوبات ردا على قرار المنع.وقال سايمون عبر منصة تنس بودكاست إن قرارات ويمبلدون تتعارض مع قواعد البطولات الكبرى ومع الاتفاقية الموقعة مع البطولة كما أن قرارات الاتحاد البريطاني للتنس تخالف أيضا اللوائح والقوانين الخاصة بدخول الرياضيين.وحذر سايمون المنظمين البريطانيين قائلا "أعتقد بصدق أنكم ستشهدون بعض ردود الفعل القوية من جانبنا لكننا لم نحدد بعد حجم هذه الردود ومدى تأثيرها".ومنعت الاتحادات الدولية للتنس روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات الدولية للفرق لكنها تسمح للاعبي البلدين كأفراد بالمشاركة في البطولات كمستقلين.وأكد سايمون أن اتحادي المحترفين والمحترفات يبحثان في الوقت الحالي القضية لكن القرارات ستصدر عن كل جانب بصفة مستقلة.