.طارق بن ناصر: عدم تسجيل وفيات بفيروس كورونا مقابل رصد 17 اصابة جديدة بولاية تونس

أفاد المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر أنه تم خلال ال24 ساعة الأخيرة تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية تونس ليصل العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الوباء إلى 82376 حالةوأكد طارق بن ناصر اليوم الأحد في تصريح ل(وات ) أن ولاية تونس لم تسجل حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضيةليستقر العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في 2783 حالة وفاة مقابل وجود 4 حالات مقيمة بالمستشفيات والمصحاتالخاصة منها حالة وحيدة بالإنعاشولفت الى أن نسبة التحاليل الايجابية المتعلقة بفيروس كورونا سجلت تراجعا منذ الأسبوع الماضي لتبلغ 5 بالمائة تقريبا بعدأن كانت تتراوح بين 15 و20 بالمائة خلال شهر مارس الماضيوبخصوص الإقبال على تلقي الجرعة الرابعة من التلاقيح المضادة لكورونا أكد طارق بن ناصر أن الإقبال شهد تطورا مقارنة بشهر مارس الماضي خاصة بالنسبة للفئة العمرية 60 سنة فما فوق حيث تم خلال الأيام الأخيرة تسجيل إقبال مابين 600 و650 يوميا على مراكز التلقيح مقابل ما بين 100 و200 خلال الشهر الماضي.