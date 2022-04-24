باجة: تسجيل اصابة واحدة بكورونا وصفر حالة نشيطة ب3 معتمديات بالجهة

تم أمس السبت بولاية باجة تسجيل اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 13 عينة تم تحليلها أي بنسبة تحاليل ايجابية قاربت ال8 بالمائة ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 25981 إصابة من جملة 68883 تحليلا منجزاكما سجلت الجهة صفر حالة نشيطة ب3 من معتمدياتها وهي عمدون ونفزة وقبلاط اضافة الى تصنيف أغلب معتمدياتالجهة فى مستوى الانذار المنخفض للإصابة بفيروس كورونا باستثناء باجة وتيبارويتواصل انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد لكل مائة ألف ساكن بالجهة حيث بلغ هذا العدد 21 اصابة بنسة (6,83 المائة) لكل مائة ألف ساكن بكامل الولاية مقارنة ب1400 إصابة لكل مائة ألف ساكن موفي جانفي الماضي.