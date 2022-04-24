مهرجان "كان" السينمائي الدولي 2022 : فيلم "حرقة" للطفي ناثان ضمن قسم "نظرة ما"

تم اختيار فيلم "حرقة" للمخرج لطفي ناثان، ليمثل تونس ضمن قسم "نظرة ما" لمهرجان "كان" السينمائي الدولي 2022 المقرر تنظيمه في دورته 75 من 17 إلى 28 ماي القادم.و"حرقة" هو الفيلم الروائي الأول في رصيد المخرج لطفي ناثان، المقيم بالولايات المتحدة الامريكية، بعد فيلمه الوثائقي الطويل "أبناء منتصف النهار"، وهو من إنتاج تونسي فرنسي وبلجيكي، وقد حمل عنوان "كنترا" في بداية البحث عن التمويل لإنجازه، ويلعب أدوار البطولة فيه آدم بسة، ونجيب علاوي، وسليمة معتوق، وإقبال حربي، ومدته 82 دقيقة.ويتناول فيلم "حرقة" صعوبة الحياة والمشاكل الحاصلة جراء قلة ذات اليد، من خلال حكاية الشاب التونسي "علي" الذي يحلم بحياة أفضل لكنه يعيش واقعا مرا وبائسا، وهو الذي يكسب قوت يومه من بيع الوقود المهرب.وسرعان ما يجد الشاب "علي" نفسه مسؤولا عن اختيه بعد وفاة والده، ويبدأ رحلة البحث عن حلول لتحسين وضعه المعيشي وإبلاغ صوته الذي يمثل في حد ذاته صوت جيل الشباب أمثاله ممن يكابد من أجل تحقيق أحلامه في العيش الكريم.وكانت إدارة مهرجان "كان" السينمائي الدولي قد أضافت مؤخرا أربعة أفلام إلى مسابقة "نظرة ما"، منها الفيلم التونسي "حرقة" للمخرج لطفي ناثان، إلى جانب الفيلم الفلسطيني "حمى البحر المتوسط" للمخرجة مها الحاج، والفيلم المغربي "القفطان الأزرق" للمخرجة مريم توزاني، إضافة إلى فيلم "أكثر من أي وقت مضى"، وهو فيلم ألماني من إخراج الفرنسية من أصول ايرانية إيميلي عاطف.ومن خلال فيلم "حرقة"، الموجود ضمن قائمة أفلام مسابقة "نظرة ما" لمهرجان "كان " السينمائي الدولي، وهي مسابقة موازية للمسابقة الرسمية، يتعزز الحضور التونسي في أكبر التظاهرات السينمائية العالمية، حيث نجد مشاركة فيلمي "تحت الكرموس" للمخرجة أريج السحيري، و"اشكال" للمخرج يوسف الشابي ضمن قائمة أفلام "نصف شهر المخرجين"، إلى جانب وجود المخرجة التونسية كوثر بن هنية على رأس لجنة تحكيم قسم "أسبوع النقاد الدولي" الذي يعنى أساسا بالأفلام الأولى والثانية للمخرجين.