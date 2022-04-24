البطولة العربية العاب القوى لأقل من 20 سنة : تأجيل المنافسة الي 25 سبتمبر المقبل


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 09:19 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى تأجيل البطولة العربية لألعاب القوى للشباب و الشابات لأقل من 20 سنة التي كان مقرر إقامتها بالقاهرة مصر من 22 الى 26 مايو 2022 الى تاريخ 25 سبتمبر 2022.
و أوضح الاتحاد المصري لألعاب القوى من جهته ان مجلس إدارته قرر في إجتماعه الطارئ يوم الخميس 22 أفريل، تأجيل اقامة البطولة

العربية لالعاب القوى للشباب و الشابات لأقل من 20 سنة التي كان مقرر إقامتها
من 22 الى 26 ماي 2022 بالعاصمة المصرية القاهرة الى تاريخ 25 سبتمبر
2022.



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