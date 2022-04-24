البطولة العربية العاب القوى لأقل من 20 سنة : تأجيل المنافسة الي 25 سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى تأجيل البطولة العربية لألعاب القوى للشباب و الشابات لأقل من 20 سنة التي كان مقرر إقامتها بالقاهرة مصر من 22 الى 26 مايو 2022 الى تاريخ 25 سبتمبر 2022.و أوضح الاتحاد المصري لألعاب القوى من جهته ان مجلس إدارته قرر في إجتماعه الطارئ يوم الخميس 22 أفريل، تأجيل اقامة البطولةالعربية لالعاب القوى للشباب و الشابات لأقل من 20 سنة التي كان مقرر إقامتهامن 22 الى 26 ماي 2022 بالعاصمة المصرية القاهرة الى تاريخ 25 سبتمبر2022.