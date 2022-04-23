مدنين: تسجيل حالة وفاة ثانية حلال اسبوع بسبب فيروس "كورونا" و7 اصابات جديدة 6 منها بجرجيس


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 18:29 قراءة: 0 د, 36 ث
      
رصدت الادارة الجهوية للصحة بمدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" لشخص يبلغ من العمر 49 سنة كان قد اقام في قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بمدنين لتكون حالة الوفاة الثانية هذا الاسبوع بعد حالة وفاة سابقة باحدى المصحات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.


وارتفع العدد الجملي لوفايات "كورونا" الى 1457 حالة وفاة بعد فترة لم تسجل فيها الجهة اية حالة منذ شهر، كما تم تسجيل 7 حالات ايجابية جديدة بعدوى الفيروس من جملة 89 عينة منها 6 اصابات بجرجيس واصابة واحدة بجربة حومة السوق، ليرتفع العدد الجملي للاصابات الى 51301 اصابة، وفق ذات المصدر.

ويقيم في المؤسسات الصحية بالجهة مصابان اثنان احدهما بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بمدنين والاخر باحدى المصحات الخاصة.




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