سليانة: بلدية كسرى تشرع بداية من الشهر القادم في انجاز عدد من مشاريع الطرقات ب4 عمادات

تشرع بلدية كسرى مع بداية الشهر القادم في انجاز عدد من مشاريع الطرقات ب4 عمادات بكلفة جملية قدرت ب750 ألف دينار، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الإستثماري للبلدية لسنتي 2018 و2019، وفق رئيس بلدية كسرى إسكندر القائدوبين القائد في تصريح اليوم السبت ل(وات) أن المشروع يشمل عمادات بوعبد الله وحمام كسرى والقرية الشمالية والجنوبية من معتمدية كسرى، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع تحسن الظروف المناخيةوأضاف، في سياق أخر، أن أشغال مشروع تعبيد الطرقات بمدينة كسرى، ضمن نفس البرنامج، شارفت على الإنتهاء لتكون جاهزة في غضون أسبوعين، لافتا إلى أن قيمة إعتماداتها الجملية بلغت 856 ألف دينارواعتبر ان البرنامج الإستثماري لسنة 2022، بالتعاون مع صندوق القروض، لا يفي بالحاجة لتهيئة الطرقات ورغم ذلك تسعى مصالح البلدية إلى محاولة توظيفها، وأشار المسؤول إلى أنه سيتم ادراج بقية العمادات في إطار برامج إستثمارية قادمة