سليانة: بلدية كسرى تشرع بداية من الشهر القادم في انجاز عدد من مشاريع الطرقات ب4 عمادات


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 18:52 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تشرع بلدية كسرى مع بداية الشهر القادم في انجاز عدد من مشاريع الطرقات ب4 عمادات بكلفة جملية قدرت ب750 ألف دينار، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الإستثماري للبلدية لسنتي 2018 و2019، وفق رئيس بلدية كسرى إسكندر القائد


وبين القائد في تصريح اليوم السبت ل(وات) أن المشروع يشمل عمادات بوعبد الله وحمام كسرى والقرية الشمالية والجنوبية من معتمدية كسرى، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع تحسن الظروف المناخية

وأضاف، في سياق أخر، أن أشغال مشروع تعبيد الطرقات بمدينة كسرى، ضمن نفس البرنامج، شارفت على الإنتهاء لتكون جاهزة في غضون أسبوعين، لافتا إلى أن قيمة إعتماداتها الجملية بلغت 856 ألف دينار


واعتبر ان البرنامج الإستثماري لسنة 2022، بالتعاون مع صندوق القروض، لا يفي بالحاجة لتهيئة الطرقات ورغم ذلك تسعى مصالح البلدية إلى محاولة توظيفها، وأشار المسؤول إلى أنه سيتم ادراج بقية العمادات في إطار برامج إستثمارية قادمة



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