مدنين: تفريغ شحنة شعير علفي من باخرة ارست بالميناء التجاري بجرجيس


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 10:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تتواصل بالميناء التجاري بجرجيس عملية تفريغ شحنة شعير علفي من باخرة ارست مؤخرا بالميناء وعلى متنها 5ر27 طنا من هذه المادة التى تم توريدها في اطار نشاط ديوان الحبوب للشعير العلفي لتلبية حاجيات ولايات الجنوب وخاصة منها ولايتي مدنين وتطاوين المقدرة ب15 الف طن من العشير العلفي شهريا، وفق مصدر من الميناء التجاري.


كما وصلت باخرة اخرى محملة بنفس الكمية من الشعير لا تزال بمنطقة الانتظار لتخضع الى مختلف الاجراءات المعمول بها في مثل هذه العملية ومنها الصحية.

يذكر ان نشاط توريد الشعير العلفي بالميناء التجاري بجرجيس انطلق اواخر سنة 2020 ليصل عدد البواخر التي ارست به الى 15 باخرة نقلت 450 الف طن من الشعير العلفي، وهو نشاط يساهم في خلق حركية وتنويع لانشطة الميناء التي ترتكز اساسا على تصدير الملح.

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