سهرة "وديع الصافي المائوية" : تكريم ريّس الأغنية اللبنانية والصوت الجبلي الشامخ

تكريما لروح ريّس الأغنية اللبنانية والعربية والصوت الجبلي الشامخ، قدّم مسرح أوبرا تونس سهرة " وديع الصافي المائوية " بمشاركة كل من الفنان أنطوان الصافي والفنانة آية دغنوج والفنان محمد سعيد رفقة الاركستر السمفوني التونسي و الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وذلك يوم الجمعة 22 افريل 2022 بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي .وبمناسبة مرور مائة عام على ولادة عميد الفن الغنائي اللبناني والعربي وديع الصافي (1 نوفمبر 1921- 11 أكتوبر 2013)، الذي تميز بمسيرة فنية ثرية في مجال الغناء والتلحين خلّدت إسمه في سجلات الموسيقى العربية الجبلية الأصيلة، عبقت سهرة الصافي بروائعه كالليل يا ليلى، لبنان يا قطعة سما، بتروحلك مشوار وغيرها من الأغاني التي قدّمها نجله الفنان أنطوان الصافي رفقة آية دغنوج ومحمد سعيد .وأهدى الفنان أنطوان الصافي خلال هذا الحفل أغنية خاصة بتونس عبّر من خلالها عن حب عائلة وديع الصافي للخضراء وعن سعادته بهذا التكريم لروح والده الفنان الذي عشق تونس مشيدا بمجهودات فريق مسرح اوبرا تونس والاركستر السمفوني التونسي و الفرقة الوطنية للموسيقى من اجل إنجاح هذا العرض.وتتواصل عروض تظاهرة رمضان في المدينة ليكون الموعد يوم السبت 23 افريل 2022 مع عرض "اهلا رمضان" للمياء وفيصل الرياحي انطلاقا من العاشرة ليلا بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.