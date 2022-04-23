أريانة: بعد احتجاب سنتين مهرجان سيدي عمار يعود بخرجة العيساوية وعرض "المبيتة

وسط مواكبة جماهيرية كبيرة انطلقت مساء الجمعة من قصر بن عياد مقر بلدية أريانة، "خرجة سيدي عمّار" السنوية لعيساوية أريانة بقيادة شيخ الطريقة محمود سلامة، عبر شارع الحبيب بورقيبة في اتجاه مقام الولي الصالح سيدي عمار المعروفي.وتمثل "الخرجة" انطلاقا لعروض مهرجان سيدي عمار للانشاد الديني والصوفي الذي ينتظم هذه السنة من 22 الى27 أفريل 2022 بالشراكة بين المندوبية الجهوية للثقافة وبلدية أريانة، بالبهو الخارجي لمقام الولي الصالح، بعد أن تم إلغاء عروضه سنتي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا.ويتضمن برنامج المهرجان الذي افتتح في سهرة الجمعة بعرض "المبيتة" لعيساوية أريانة ، عرض "اسطنبالي" للشاذلي البيدالي يوم السبت، ثم عرض للمدائح والأذكار لسلامية معز شعبان يوم الاثنين ليختتم يوم الأربعاء بخرجة عيساوية أريانة لجمعية المحافظة على التراث بالمدينة يليه عرض للعيساوية.ويعد عرض "المبيتة" من العروض التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا إذ يرقص أتباع الطريقة على أنغام الدفوف والأناشيد ليدخلوا في حالة من "التخمر" وهي قمة الشعور بتحرر الروح من سيطرة القيود الجسدية والنفسية فيأكلون الزجاج ويمشون على المسامير والزجاج المكسور والتين الشوكي (الهندي) بدون أي إحساس بالألم.ووفق الروايات المتداولة فالولي الصالح سيدي عمار المعروفي المتصوف هو "المجاهد وحارس أريانة وحاميها" ويعود أصله إلى مدينة القيروان التي قدم منها للتصدي رفقة إخوانه من المتصوفين بقيادة شيخهم "سيدي سالم القديدي" للهجمة الصليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا.وقد تعلق به أهالي أريانة لما لمسوه فيه من التقوى والورع وقد تم دفنه بأريانة بعد وفاته سنة 1270 خلال الحملة الصليبية وبنوا له مقاما بها.