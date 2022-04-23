نحو تطوير برامج العمل المشتركة التونسية السويسرية في مجال التشغيل والتكوين المهني

مثل تطوير برامج العمل المشتركة التونسية السويسرية في مجال التشغيل والتكوين المهني محور جلسة العمل التي جمعت أمس الجمعة وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي وجوزيف فيليب رنجل سفير سويسرا بتونس و آمال كربول المديرة التنفيذية لمنظمة EDUCATION OUTCOMES FUND
وتم خلال هذه الجلسة تشخيص مكامن مشاريع مستقبلية جديدة قابلة للإنجاز على المدى القصير والمتوسط تساعد على خلق ديناميكية جديدة في مجال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والملائمة بين الكفاءات والمهارات المتوفرة وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية بما يساعد على دعم قدراتها التنافسية
وأكد وزير التشغيل بالمناسبة على أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الوزارة ومختلف الشركاء الدوليين في مجال التشغيل والتكوين المهني وبحث الإمكانيات المتاحة لتطويرها بما يخدم مصلحة القطاع
واستعرض أولويات برنامج عمل الوزارة والتي ترتكز أساسا على مزيد تحسين السياسات العمومية في مجال التشغيل وخاصة فيما يتعلق بدعم الإدماج المهني والمحافظة على مواطن الشغل بالمؤسسات الاقتصادية وتثمينها وذلك من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتمكينهم من التكوين التكميلي الملائم لتيسير إدماجهم في سوق الشغل مع الأخذ بعين الإعتبار حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المختصة
من جهته عبر سفير سويسرا بتونس عن التزام بلاده التام بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني والعمل على إنجاح مختلف البرامج المشتركة.
وتم خلال هذه الجلسة تشخيص مكامن مشاريع مستقبلية جديدة قابلة للإنجاز على المدى القصير والمتوسط تساعد على خلق ديناميكية جديدة في مجال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والملائمة بين الكفاءات والمهارات المتوفرة وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية بما يساعد على دعم قدراتها التنافسية
وأكد وزير التشغيل بالمناسبة على أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الوزارة ومختلف الشركاء الدوليين في مجال التشغيل والتكوين المهني وبحث الإمكانيات المتاحة لتطويرها بما يخدم مصلحة القطاع
واستعرض أولويات برنامج عمل الوزارة والتي ترتكز أساسا على مزيد تحسين السياسات العمومية في مجال التشغيل وخاصة فيما يتعلق بدعم الإدماج المهني والمحافظة على مواطن الشغل بالمؤسسات الاقتصادية وتثمينها وذلك من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتمكينهم من التكوين التكميلي الملائم لتيسير إدماجهم في سوق الشغل مع الأخذ بعين الإعتبار حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المختصة
من جهته عبر سفير سويسرا بتونس عن التزام بلاده التام بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني والعمل على إنجاح مختلف البرامج المشتركة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 245060