نحو تطوير برامج العمل المشتركة التونسية السويسرية في مجال التشغيل والتكوين المهني

مثل تطوير برامج العمل المشتركة التونسية السويسرية في مجال التشغيل والتكوين المهني محور جلسة العمل التي جمعت أمس الجمعة وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي وجوزيف فيليب رنجل سفير سويسرا بتونس و آمال كربول المديرة التنفيذية لمنظمة EDUCATION OUTCOMES FUNDوتم خلال هذه الجلسة تشخيص مكامن مشاريع مستقبلية جديدة قابلة للإنجاز على المدى القصير والمتوسط تساعد على خلق ديناميكية جديدة في مجال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والملائمة بين الكفاءات والمهارات المتوفرة وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية بما يساعد على دعم قدراتها التنافسيةوأكد وزير التشغيل بالمناسبة على أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الوزارة ومختلف الشركاء الدوليين في مجال التشغيل والتكوين المهني وبحث الإمكانيات المتاحة لتطويرها بما يخدم مصلحة القطاعواستعرض أولويات برنامج عمل الوزارة والتي ترتكز أساسا على مزيد تحسين السياسات العمومية في مجال التشغيل وخاصة فيما يتعلق بدعم الإدماج المهني والمحافظة على مواطن الشغل بالمؤسسات الاقتصادية وتثمينها وذلك من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتمكينهم من التكوين التكميلي الملائم لتيسير إدماجهم في سوق الشغل مع الأخذ بعين الإعتبار حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المختصةمن جهته عبر سفير سويسرا بتونس عن التزام بلاده التام بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني والعمل على إنجاح مختلف البرامج المشتركة.