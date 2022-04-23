رابطة ابطال افريقيا/ الدور ربع النهائي اياب/ النتائج الجزئية


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 08:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي النتائج الجزئية لمقابلات اياب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت سهرة الجمعة :


الجمعة 22 افريل : الإياب الذهاب
الترجي الرياضي التونسي - (+) وفاق سطيف الجزائري (0-1) (0-0)
الرجاء البيضاوي المغربي - (+) الاهلي المصري (1-1) (1-2)


السبت 23 افريل :
ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) - بيترو اتليتيكو (انغولا) ... (1-2)
الوداد البيضاوي (المغرب) - شباب بلوزداد (الجزائر) ... (1-0)

ملاحظة: الفرق المسبوقة ب (+) تأهلت للدور نصف النهائي للمنافسة القارية.

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