رابطة ابطال افريقيا/ الدور ربع النهائي اياب/ النتائج الجزئية

في ما يلي النتائج الجزئية لمقابلات اياب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت سهرة الجمعة :
الجمعة 22 افريل : الإياب الذهاب
الترجي الرياضي التونسي - (+) وفاق سطيف الجزائري (0-1) (0-0)
الرجاء البيضاوي المغربي - (+) الاهلي المصري (1-1) (1-2)
السبت 23 افريل :
ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) - بيترو اتليتيكو (انغولا) ... (1-2)
الوداد البيضاوي (المغرب) - شباب بلوزداد (الجزائر) ... (1-0)
ملاحظة: الفرق المسبوقة ب (+) تأهلت للدور نصف النهائي للمنافسة القارية.
الجمعة 22 افريل : الإياب الذهاب
الترجي الرياضي التونسي - (+) وفاق سطيف الجزائري (0-1) (0-0)
الرجاء البيضاوي المغربي - (+) الاهلي المصري (1-1) (1-2)
السبت 23 افريل :
ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) - بيترو اتليتيكو (انغولا) ... (1-2)
الوداد البيضاوي (المغرب) - شباب بلوزداد (الجزائر) ... (1-0)
ملاحظة: الفرق المسبوقة ب (+) تأهلت للدور نصف النهائي للمنافسة القارية.
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