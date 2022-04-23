بيان حزب التحالف من أجل تونس حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجبهة الخلاص لنجيب الشابي

بلاغ صحفي -

2) ضرورة الانتباه والحذر من فتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين تحت عناوين الدفاع عن الديمقراطية والحرّيات وتخليص التونسيين من "انقلاب" أطلقوه زورا على إرادة الشعب التونسي الذي خرج في مناسبات عديدة بلغت مداها يوم 25 جويلية مطالبا رئيس الجمهورية بحلّ مجلس النواب وإنهاء منظومة الخراب التي جثمت على صدور التونسيين طيلة عشرية أوصلت البلاد والدولة لحافة التفتّت والانهيار.2) يهيب بمنتسبي التحالف من أجل تونس في كل جهات ومناطق البلاد بالتصدّي لحملات التشكيك وبيع الأوهام للمواطنين بالتوعية والتحسيس وكشف مؤامرات وأكاذيب العملاء والخونة من الانتهازيين والفاسدين ومن يسيرون في ركابهم بعد أن فقدوا مواقعهم في السلطة التي استغلوها للزّج بالدولة التونسية في محاور تخدم مصالحهم ومآربهم الخاصة ونكّلوا بالشعب بالاستيلاء على مقدّرات البلد وسوء التصرّف فيها. إذ يعتبر التحالف من أجل تونس إعلان المدعوّ أحمد نجيب الشابي تكوين جبهة للخلاص والعزم عن اعلان حكومة موازية بدفع ورعاية من حركة النهضة هو اعلان عصيان وخروج عن قوانين الدولة التونسية وجريمة في حق استقرارها ووحدة الشعب التونسي، واجب على كل الوطنيين الصادقين التصدّي له حفاظا على استقرار البلد والسلم الاجتماعي.3) يعتبر أنّ المرسوم الرئاسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنجازا في مسار التصحيح كان التحالف من أجل تونس أول المطالبين من سيادة الرئيس اتخاذه لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها التي لم تكن ابدا مستقلّة ولا محايدة خصوصا أن رئيسها نبيل بافون واحد أعضائها "عادل البرينصي" كانا قد أمضيا على عرائض ضدّ قرارات ومسار 25 جويلة مع جماعة من أطلقوا على وفاقهم " مواطنون ضد الانقلاب".وإذ يجد التحالف من اجل تونس نفسه معبّرا عن إرادة الشعب وما يريده لتصحيح مسار البلد وإنقاذ الدولة يجدد الدعوة لسيادة رئيس الجمهورية والحكومة التونسية بضرورة الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات بما ينقّي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل التجاوزات والاخلالات التي تم استغلالها لبسط هيمنة ونفوذ جماعات إجرامية ومتطرفة وفاسدة على الحياة السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني لغايات وأهداف ساعدت ولا تزال في محاولات تخريب الدولة الوطنية والتأثير المدمّر في وعي المواطنين.ولا عاش في تونس من خانهاعاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.عن المكتب السياسي للتحالف من أجل تونسالرئيـــــسسرحان الناصري