المعهد الوطني للرصد الجوي: تؤكد استحالة رؤية هلال العيد بعد غروب شمس يوم السبت 30 افريل

اعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، الجمعة، ان عملية رصد هلال العيد لسنة 1443 هجري ستكون بعد غروب شمس ى يوم السبت 30 افريل الموافق لــ 29 رمضان 1443 هجريوافاد المعهد في السياق ذاته، بانه تبعا للمعطيات الفلكية فانه تستحيل رؤية هلال العيد لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس يوم السبت 30 أفريل في كل أنحاء العالم الإسلامي بكل الوسائل البصرية والتقنية وتستحيل رؤية الهلال بما أنّ الإقتران يحصل بعد غروب الشمس.أما بالنسبة لباقي أنحاء العالم، وفق المصدر ذاته، فإن رؤية الهلال غير ممكنة بعد غروب شمس يوم السبت حيث يكون القمر في اتجاه دائرة وهج الشمس وقريبا جدا من الأفق وبذلك لا يستجيب إلى شروط إمكانية رؤية الهلال، وبالتالي تكون رؤيته ممكنة بعد غروب شمس يوم الأحد في العالم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و22 دقيقة وذلك إنطلاقا من وسط كل من الصين والهند والمحيط الهندي.