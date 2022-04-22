نبيل بفون: "مرسوم تنقيح قانون هيئة الانتخابات لا يستقيم شكلا ومضمونا "


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 17:09 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إن صدور المرسوم المتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات لا يستقيم من ناحية الشكل والمضمون مفسرا ذلك بأن قانون الانتخابات لا يمكن تغييره بمقتضى مرسوم ولا بأحكام الفصل 70 من الدستور والأمر 117 ولا بالمعايير الدولية وفق ما صرح به لإذاعة الديوان أف أم اليوم الجمعة.


وأكد بفون أن هذا المرسوم سيفقد الهئية استقلاليتها وستصبح هيئة رئيس الجمهورية مبينا أن هناك احتراز على جل النقاط الواردة في المرسوم وخاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية ل7 أعضاء من الهيئة واختيار رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات.

وكشف نبيل بفون أن البلاد اليوم ستسير بخطى حثيثة نحو المؤقت الدائم على حد تعبيره


يذكر أن المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات صدر اليوم بالرائد الرسمي

وبمقتضى المرسوم، فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي

هذا ويتولى رئيس الجمهورية، تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وتمتد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

كما لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أوبممارستهم لمهامهم، حسب نص المرسوم.

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