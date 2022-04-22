الاحتفاظ بطاقم السفينة "اكسيلو" بتهمة تكوين وفاق إجرامي

Xelo

Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 17:07 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، محمد الكراي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية قد فتحت بحثا تحقيقيا ضد طاقم السفينة الغارقة بالمنطقة المكشوفة للميناء التجاري بقابس "اكسيلو" وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام لسفينة عمدا، طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية و78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية..


وأوضح الكراي في تصريح لمراسل "وات" بقابس، أن قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية لفائدة الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة، واصدر قرارا بالاحتفاظ بالمشتبه بهم (7 اشخاص) مدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة، مضيفا أن الموضوع يبقى محل متابعة.

يشار إلى أن العميد بالبحرية لمنطقة الجنوب المازري لطيف، قد بين في ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بالميناء التجاري بقابس أن خزانات السفينة "اكسييلو"، وعلى عكس ما صرح به طاقمها، لا تحمل شحنة من الغازوال، وأنها معبأة بمياه البحر، وأن بعض التجهيزات الموجودة بغرفة قيادتها قد تعرضت بفعل فاعل للإتلاف.

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