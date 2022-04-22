وزارة التجارة: الاسواق تشهد وفرة في مختلف المواد الاساسية والمنتوجات الفلاحية وسط تراجع الاسعار او استقرارها

اكدت وزارة التجارة ان مختلف الجهات تعرف وفرة في مختلف المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية وخاصة منها الربيعية وان اسعار أغلب أصناف الخضر وبعض الغلال سجلت تراجعا او استقراروبينت الوزارة في بلاغ لها ان اسعار "البصل الربعي" تراجعت مع انتهاء 20 يوما من شهر رمضان، بنسبة 6 بالمائة في حين تقلصت اسعار الجلبانة الخضراء الى نحو 34 بالمائة وهبطت اسعار الفلفل الحار مابين 20 و30 بالمائة واسعار الفراولو ما بين 23 و 26 بالمائة واستقرت أسعار الخضر الورقية والطماطم والبطاطا.وبينت ان فرق المراقبة مستوى أجرت اكثر من 68 الف زيارة تفقد أسفرت عن رفع 11774 مخالفة اقتصادية وحجز مواد من بينها 1660 قنطار فرينة و 60 قنطار سميد و6 اطنان سكر و اكثر من 8400 لتر زيت و 34 طن مواد علفية وأسمدة.ويشكل الامتناع عن البيع 37 بالمائة من الشكاوي الواردة على الوزارة يليه البيع المشروط بنسبة 18 بالمائة والترفيع في الأسعار بنسبة 36 بالمائة وجودة المنتوجات والاخلال بتراتيب الدعم بنسبة 8 بالمائة .