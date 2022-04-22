تصفيات كاس العالم 2022 (الجزائر-الكامرون) : " القضية لاتزال بين أيدي لجان الفيفا" (رئيس الجامعة الجزائرية لكرة القدم)

قال رئيس الجامعة الجزائرية لكرة القدم (الفاف), شرف الدين عمارة أن قضية ملف تظلم الجزائر المتواجد على مستوى الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن ما تعرض له "الخضر" خلال مقابلة الإياب الفاصلة امام الكاميرون لحساب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر-2022, "هو بين أيدي لجان الهيئة الدولية وليس لدي اي تعليق على الموضوع".وأكد شرف الدين عمارة في لقاء صحفي على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية قائلا: " ليس لي اي تعليق على قضية احترازاتنا أمام الفيفا. الأمر هو بين ايدي لجان الفيفا التي برمجت القضية ليوم 21 افريل الجاري ولا احد قال أن اللجنة ستعلن عن قرارها في هذا التاريخ, فكل ما في الأمر أن القضية ستدرس في هذا التاريخ ودون ذكر تاريخ إصدار قرارات بشأن تظلم الجامعة الجزائرية لكرة القدم", مضيفا أن "الكرة الآن في مرمى الفيفا".للتذكير أنه يوم 17 افريل الجاري, كانت الجامعة الجزائرية لكرة القدم (الفاف) وبناء على توصيات مستشاريها القانونيين, قد تقدمت بطلب للإتحاد الدولي بتحويل ملف التظلم الذي قدمته من لجنة الانضباط إلى لجنة التحكيم للهيئة الدولية, بصفتها المسؤولة المباشرة على كل التجاوزات الصادرة عن الحكام".