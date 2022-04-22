سيدي بوزيد: استكمال مشروع المنتزه الحضري بالمدينة وانطلاقه حيز الاستغلال قريبا

بلغ مشروع المنتزه الحضري بمدينة سيدي بوزيد، مرحلة القبول الوقتي لمختلف الأشغال، وتم الاعلان عن طلب الاستلزام أو الاستغلال الوقتي للمنتزه واعداد كراس شروط في الغرض، ومن المنتظر أن ينطلق حيز الاستغلال قريبا، وفق ما ذكره كاهية مدير فني ببلدية سيدي بوزيد، محمد الصالح خصخوصي.وبين خصخوصي في تصريح أفاد به (وات) اليوم الجمعة، أن بلدية سيدي بوزيد قامت باعادة تهيئة المنتزه الحضري، وخصصت له اعتمادات تفوق مليوني دينار، وتتمثل أهم مكوناته في توسعة المشرب، وتهيئة قاعة متعددة الاختصاصات تتسع لأكثر من 260 كرسيا، وتهيئة الممرات الخارجية والعناية بالأشجار والحديقة، وتهيئة ملعبين لكرة القدم ومسلك صحي، وتركيز رقعة متوسطة للشطرنج، فضلا عن تركيز الأضواء الكاشفة للملاعب ومحيط المنتزه.وأشار ، الى أن المنتزه الحضري كان في حالة اهمال، وهو يمتد على مساحة 4 هكتارات، ويعتبر مشروعا هاما، خاصة وأنه كان قبلة للعائلات في الجهة، ومن شأنه أن يقدم خدمات ترفيهية لأهاليها ومتساكنيها.يذكر أن مدينة سيدي بوزيد تفتقر للمنتزهات والفضاءات الخضراء، وسيمثل المنتزه الحضري متنفسا للعائلات بالجهة.